В Гомеле прогремел взрыв в девятиэтажном доме!

Новости Беларуси. С тревожной новости началось утро 22 марта в Гомеле. В 9 часов в милицию поступило сообщение о взрыве.

ЧП произошло в однокомнатной малосемейке в девятиэтажном доме. Прибывшие медики обнаружили двух пострадавших. С ожогами разной степени тяжести мужчина и женщина госпитализированы. Практически сразу же на месте происшествия начали работать специалисты. Проверяются различные версии. По одной из них, взрыв мог произойти из-за нарушения правил пользования электроприборами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жительница Гомеля:

Я думала, что-то выбросили. Я не поняла. Не сильный врыв был. Как мешок с цементом выбросили.

Мария Кривоногова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области:

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится тщательный осмотр, прорабатывается несколько версий взрыва. Одна из них: неосторожное обращение с электроприборами.