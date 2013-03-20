В Польше 17 шахтеров оказались заваленными на глубине 600 м

Новости Польши. На юго-западе Польши 17 человек завалило в шахте «Рудна». ЧП произошло этой ночью ночь. Обвал был вызван землетрясением. Сейчас горняки находятся на глубине 600 метров. Связь с ними потеряна.

На данный момент проводится спасательная операция. Всего в момент происшествия в зоне риска находились около 40 человек, однако остальные успели покинуть шахту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено 20 марта в 13.30

Все горняки, оказавшиеся заблокированными на шахте «Рудна», спасены. ЧП произошло этой ночью ночь на юго-западе страны. Обрушение породы произошло после землетрясения. В это время в забое находились 42 человека, 23 из них успели эвакуироваться. Остальные оказались заблокированными в одном из забоев. Несколько часов с ними не было никакой связи.

Наконец, спасателям удалось проделать тоннель, через который шахтеров вывели на поверхность. Никто из них не пострадал.