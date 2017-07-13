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Треть месячной нормы осадков в Бресте, поваленный рекламный щит в Минске: чего ждать от погоды дальше

13 июля 2017 17:25
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Новости Беларуси. Грозовой фронт 13 июля прошел через многие районы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ливни, как и обещали синоптики, сопровождались сильным ветром. Под ударом стихии прежде всего оказалась юго-западная часть страны. Так, в Бресте выпала почти треть месячной нормы осадков.

В Минске порыв ветра повалил рекламный щит.

Треть месячной нормы осадков в Бресте, поваленный рекламный щит в Минске: чего ждать от погоды дальше-1

Дмитрий Боярович, СТВ:
Зонт сегодня стал главным предметом гардероба для белорусов. Хотя даже он, наверное, не смог бы защитить людей, которые оказались на улице в середине дня.

Ливень, обрушившийся на столицу, затопил город за считанные минуты.

Дождливые видео и фото тут же заполонили социальные сети. Кого-то ливень застал в центре города, кто-то наблюдал за непогодой из машины.

Треть месячной нормы осадков в Бресте, поваленный рекламный щит в Минске: чего ждать от погоды дальше-4

Кстати, этому авто не повезло. На улице Богдановича его задел упавший рекламный щит.

Треть месячной нормы осадков в Бресте, поваленный рекламный щит в Минске: чего ждать от погоды дальше-7

А автор этого ролика снял все происходящее с высоты многоэтажки.

Больше всех досталось западной части страны. Там дожди начались в 6 часов утра.

Например, Гродно ушел под воду на несколько часов раньше Минска.

Треть месячной нормы осадков в Бресте, поваленный рекламный щит в Минске: чего ждать от погоды дальше-10

На этих кадрах видно, как одна из центральных улиц города превратилась в быструю реку. Данных о пострадавших нет. Между тем, много осадков выпало и в Ошмянах.

Владимир Коледа, синоптик Республиканского гидрометеоцентра:
Дожди с утра пошли уже в Бресте. Уже есть данные, что в самом Бресте выпало 24 миллиметра – это почти треть месячной нормы.

Сейчас господствует перенос воздушных масс с Атлантики, и поэтому устойчивой и сухой погоды не наблюдается.

Треть месячной нормы осадков в Бресте, поваленный рекламный щит в Минске: чего ждать от погоды дальше-13

А это уже Брест. Улица Красногвардейская тоже поплыла, автомобилисты теряли в воде номера. На помощь водителям приходили работники коммунальных служб.

Валерий Макар, житель Бреста:
Дождь был приличный, минут 20 шел. За 20 минут тут залило все.

Наталья Фитснер, жительница Бреста:
Службы не подвели. Службы правильно прогнозировали, так что слушаем дальше прогноз.

Причина нынешней непогоды – циклон из юго-западной Европы.

Его центр сейчас находится над Калининградской областью. Впрочем, из Беларуси грозовой фронт уходить не собирается и будет определять погоду в ближайшие дни.

Треть месячной нормы осадков в Бресте, поваленный рекламный щит в Минске: чего ждать от погоды дальше-16

Кстати, к нам он пришел спустя ровно год после урагана 2016. Тогда – 13 июля – на Минск, в частности, гроза обрушилась также около 15 часов (подробнее здесь). Последствия той стихии в стране устраняют до сих пор.

Дмитрий Боярович:
Прогноз синоптиков неутешителен: ночью и утром 14 июля по северо-восточной части страны пройдут дожди с грозами. Ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

При этом температура воздуха опустится до 14ºС. Прекратятся же дожди только 15 июля.

# происшествия # Погода в Беларуси # Фотофакт # Дмитрий Боярович # Владимир Коледа # Валерий Макар # Наталья Фитснер

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