Треть месячной нормы осадков в Бресте, поваленный рекламный щит в Минске: чего ждать от погоды дальше
Новости Беларуси. Грозовой фронт 13 июля прошел через многие районы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ливни, как и обещали синоптики, сопровождались сильным ветром. Под ударом стихии прежде всего оказалась юго-западная часть страны. Так, в Бресте выпала почти треть месячной нормы осадков.
В Минске порыв ветра повалил рекламный щит.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Зонт сегодня стал главным предметом гардероба для белорусов. Хотя даже он, наверное, не смог бы защитить людей, которые оказались на улице в середине дня.
Ливень, обрушившийся на столицу, затопил город за считанные минуты.
Дождливые видео и фото тут же заполонили социальные сети. Кого-то ливень застал в центре города, кто-то наблюдал за непогодой из машины.
Кстати, этому авто не повезло. На улице Богдановича его задел упавший рекламный щит.
А автор этого ролика снял все происходящее с высоты многоэтажки.
Больше всех досталось западной части страны. Там дожди начались в 6 часов утра.
Например, Гродно ушел под воду на несколько часов раньше Минска.
На этих кадрах видно, как одна из центральных улиц города превратилась в быструю реку. Данных о пострадавших нет. Между тем, много осадков выпало и в Ошмянах.
Владимир Коледа, синоптик Республиканского гидрометеоцентра:
Дожди с утра пошли уже в Бресте. Уже есть данные, что в самом Бресте выпало 24 миллиметра – это почти треть месячной нормы.
Сейчас господствует перенос воздушных масс с Атлантики, и поэтому устойчивой и сухой погоды не наблюдается.
А это уже Брест. Улица Красногвардейская тоже поплыла, автомобилисты теряли в воде номера. На помощь водителям приходили работники коммунальных служб.
Валерий Макар, житель Бреста:
Дождь был приличный, минут 20 шел. За 20 минут тут залило все.
Наталья Фитснер, жительница Бреста:
Службы не подвели. Службы правильно прогнозировали, так что слушаем дальше прогноз.
Причина нынешней непогоды – циклон из юго-западной Европы.
Его центр сейчас находится над Калининградской областью. Впрочем, из Беларуси грозовой фронт уходить не собирается и будет определять погоду в ближайшие дни.
Кстати, к нам он пришел спустя ровно год после урагана 2016. Тогда – 13 июля – на Минск, в частности, гроза обрушилась также около 15 часов (подробнее здесь). Последствия той стихии в стране устраняют до сих пор.
Дмитрий Боярович:
Прогноз синоптиков неутешителен: ночью и утром 14 июля по северо-восточной части страны пройдут дожди с грозами. Ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
При этом температура воздуха опустится до 14ºС. Прекратятся же дожди только 15 июля.