Треть месячной нормы осадков в Бресте, поваленный рекламный щит в Минске: чего ждать от погоды дальше

Новости Беларуси. Грозовой фронт 13 июля прошел через многие районы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ливни, как и обещали синоптики, сопровождались сильным ветром. Под ударом стихии прежде всего оказалась юго-западная часть страны. Так, в Бресте выпала почти треть месячной нормы осадков. В Минске порыв ветра повалил рекламный щит.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Зонт сегодня стал главным предметом гардероба для белорусов. Хотя даже он, наверное, не смог бы защитить людей, которые оказались на улице в середине дня. Ливень, обрушившийся на столицу, затопил город за считанные минуты. Дождливые видео и фото тут же заполонили социальные сети. Кого-то ливень застал в центре города, кто-то наблюдал за непогодой из машины.

Кстати, этому авто не повезло. На улице Богдановича его задел упавший рекламный щит.

А автор этого ролика снял все происходящее с высоты многоэтажки. Больше всех досталось западной части страны. Там дожди начались в 6 часов утра. Например, Гродно ушел под воду на несколько часов раньше Минска.

На этих кадрах видно, как одна из центральных улиц города превратилась в быструю реку. Данных о пострадавших нет. Между тем, много осадков выпало и в Ошмянах. Владимир Коледа, синоптик Республиканского гидрометеоцентра:

Дожди с утра пошли уже в Бресте. Уже есть данные, что в самом Бресте выпало 24 миллиметра – это почти треть месячной нормы. Сейчас господствует перенос воздушных масс с Атлантики, и поэтому устойчивой и сухой погоды не наблюдается.

А это уже Брест. Улица Красногвардейская тоже поплыла, автомобилисты теряли в воде номера. На помощь водителям приходили работники коммунальных служб. Валерий Макар, житель Бреста:

Дождь был приличный, минут 20 шел. За 20 минут тут залило все. Наталья Фитснер, жительница Бреста:

Службы не подвели. Службы правильно прогнозировали, так что слушаем дальше прогноз. Причина нынешней непогоды – циклон из юго-западной Европы. Его центр сейчас находится над Калининградской областью. Впрочем, из Беларуси грозовой фронт уходить не собирается и будет определять погоду в ближайшие дни.