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«Город опять превращается в Венецию»: ливень в Гродно глазами пользователей Instagram

13 июля 2017 13:28
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Новости Беларуси. Ливень накрыл Беларусь. Первым из белорусских городов удар стихи принял на себя Гродно. Как пишут очевидцы, «город опять превращается в Венецию». Судя по снимкам, которые публикуют жители областного центра, улицы превратились в реки.

Грозовой фронт движется дальше. Сильные дожди обрушились на территорию Брестской области. Пока непогода не принесла больших неприятностей. Но на улицах, где ливнёвки не справляются с огромным потоком воды, движение было затруднено – отдельные участки затопило (здесь подробнее).

Ливень в Гродно 13 июля глазами пользователей соцсетей:

# происшествия # Погода в Беларуси # Фотофакт

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