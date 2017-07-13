«Город опять превращается в Венецию»: ливень в Гродно глазами пользователей Instagram

Новости Беларуси. Ливень накрыл Беларусь. Первым из белорусских городов удар стихи принял на себя Гродно. Как пишут очевидцы, «город опять превращается в Венецию». Судя по снимкам, которые публикуют жители областного центра, улицы превратились в реки.



Грозовой фронт движется дальше. Сильные дожди обрушились на территорию Брестской области. Пока непогода не принесла больших неприятностей. Но на улицах, где ливнёвки не справляются с огромным потоком воды, движение было затруднено – отдельные участки затопило (здесь подробнее).

Ливень в Гродно 13 июля глазами пользователей соцсетей: