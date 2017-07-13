«Сегодня был просто ливень»: очевидцы непогоды в Бресте 13 июля

Новости Беларуси. Опасения синоптиков подтверждаются. Сильные ливни вновь обрушились на западную часть Беларуси. Грозовой фронт пожаловал на территорию Брестской области и других районов страны из Западной Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока непогода не принесла больших неприятностей. Но на улицах, где ливневки не справляются с огромным потоком воды, движение было затруднено – отдельные участки затопило. В глубоких лужах утеряны сразу несколько госномеров. На помощь автомобилистам пришли коммунальщики.