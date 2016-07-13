Буря в Минской области: ребенка травмировало шифером, град с яйцо бил машины

Новости Беларуси. Очередной грозовой фронт наделал беды в столичном регионе. Точное количество выпавших осадков еще предстоит подсчитать.

Однако, уже известно, что повреждены кровли жилых домов, подтоплены подворья в разных районах области.

В Смолевичском районе куском шифера травмирован ребенок.

В районах, где похозяйничала стихия, работают аварийные службы. А жители Дзержинска приходят в себя после разрушительного удара грозы накануне вечером.

Особенно пострадала западная окраина многотысячного райцентра. Порывы ветра местами достигали 20 метров в секунду. Пострадали четыре десятка частных строений, четыре многоэтажки и средняя школа.

От сильного дождя и града оказались подтопленными в Дзержинске и в Минском районе 18 частных подворий и подвалы двух многоквартирных жилых домов.

К утру коммунальные службы и спасатели сумели откачать воду, а энергетики – восстановить электричество. Между тем, главное сейчас – восстановить крыши поврежденных домов.

2 000 листов шифера необходимо только по предварительным расчетам.



Жители:

Страшно, в подвал спустились и сидели в подвале. То есть, дом уже роли никакой не играл, потому что ливень сплошной

Это – торнадо, он начал крутиться в два вихра, а затем они соединились и он пошёл.

Сильный ветер, крутил, град размером с яйцо, вышел на крыльцо, смотрю – шифер летает. Там снимали, говорили – смерч шёл с той стороны и к нам сюда.

Валерий Пинский, начальник Дзержинских районных электросетей:

Сегодня нам помогают соседи – вот работает бригада Столбцовского РЭС, с пяти часов они работают у нас. Несвиж, Узда. Думаю, сегодня мы решим все вопросы

Спасатели и коммунальные службы работают в райцентре круглые сутки, восстанавливая инфраструктуру.

Из-за падения деревьев на некоторое время было затруднено движение на дорогах и железной дороге. На перегоне Негорелое-Дзержинск-Фаниполь движение поездов пришлось осуществлять по одному пути. Нормальное движение на железной дороге удалось восстановить за час.

Автомобильные дороги также освободили от поваленных деревьев.

К счастью, от природной стихии в Дзержинске никто не пострадал. Однако, материальный ущерб еще необходимо подсчитать.