Подросток из Мозыря «заминировал» аэропорт «Минск» и потребовал $1 млн и вертолет

Новости Беларуси. Нелепая шутка закончилась для 15-летнего школьника возбуждением уголовного дела.

Учащийся одной из школ Мозыря позвонил в местный отдел МЧС и сообщил, что Национальный аэропорт «Минск» заминирован. Юноша также сообщил, что ему срочно необходимо предоставить миллион долларов и вертолет. После чего прервал связь.

Оперативники быстро вычислили номер, с которого был сделан звонок, и установили личность звонившего.

Звонил он, кстати, с телефона, который взял у одной из подруг.

Школьник рассказал, что просто хотел пошутить. В отношении подростка возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности, ответственность по этой статье УК наступает с 14 лет.