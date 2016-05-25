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Подросток из Мозыря «заминировал» аэропорт «Минск» и потребовал $1 млн и вертолет

25 мая 2016 07:13
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Новости Беларуси. Нелепая шутка закончилась для 15-летнего школьника возбуждением уголовного дела. 

Учащийся одной из школ Мозыря позвонил в местный отдел МЧС и сообщил, что Национальный аэропорт «Минск» заминирован. Юноша также сообщил, что ему срочно необходимо предоставить миллион долларов и вертолет. После чего прервал связь.

Оперативники быстро вычислили номер, с которого был сделан звонок, и установили личность звонившего.

Звонил он, кстати, с телефона, который взял у одной из подруг.

Школьник рассказал, что просто хотел пошутить. В отношении подростка возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности, ответственность по этой статье УК наступает с 14 лет.

# происшествия # Лжеминирование

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