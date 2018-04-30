Прямой эфир

В таможенном комитете Беларуси объяснили, с чем связаны очереди на границе с Прибалтикой

30 апреля 2018 11:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Не сокращаются автомобильные очереди на границе с прибалтийскими государствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В таможенном комитете Беларуси объяснили, с чем связаны очереди на границе с Прибалтикой-1

В пунктах пропуска на литовском и латвийском направлениях стоят более 1300 грузовиков. Ситуацию прокомментировали в таможенном комитете Беларуси. Сложная обстановка объясняется неритмичным приемом транспортных средств сопредельной стороной, речь о сбоях в информационных системах и ремонтных работах.

В таможенном комитете Беларуси объяснили, с чем связаны очереди на границе с Прибалтикой-4

Вместе с тем, специалисты отмечают и увеличение количества перевозок. Рост по сравнению с 2017 годом составляет примерно 20%. Что касается белорусской стороны, сотрудники служб делают все возможное по своевременному оформлению грузов.

# общество # Фотофакт # Очереди на границе Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Открытие мотосезона в Минске. Ведущая программы «Неделя» сменила жакет на косуху и проехалась с колонной байкеров
29 апреля 2018 20:45

Открытие мотосезона в Минске. Ведущая программы «Неделя» сменила жакет на косуху и проехалась с колонной байкеров

Где будут делать допинг-тесты и чем накормят спортсменов во время II Европейских игр?
29 апреля 2018 17:44

Где будут делать допинг-тесты и чем накормят спортсменов во время II Европейских игр?

Как относится санитарно-эпидемиологическая служба к реализации кулинарных изделий?
29 апреля 2018 17:00

Как относится санитарно-эпидемиологическая служба к реализации кулинарных изделий?