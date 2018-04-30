В таможенном комитете Беларуси объяснили, с чем связаны очереди на границе с Прибалтикой

Новости Беларуси. Не сокращаются автомобильные очереди на границе с прибалтийскими государствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Не сокращаются автомобильные очереди на границе с прибалтийскими государствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В пунктах пропуска на литовском и латвийском направлениях стоят более 1300 грузовиков. Ситуацию прокомментировали в таможенном комитете Беларуси. Сложная обстановка объясняется неритмичным приемом транспортных средств сопредельной стороной, речь о сбоях в информационных системах и ремонтных работах.
Вместе с тем, специалисты отмечают и увеличение количества перевозок. Рост по сравнению с 2017 годом составляет примерно 20%. Что касается белорусской стороны, сотрудники служб делают все возможное по своевременному оформлению грузов.