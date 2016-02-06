Трагедия в Слуцке: две сотрудницы кафе найдены мертвыми на рабочем месте

Новости Беларуси. Трагедия в Слуцке: две сотрудницы кафе найдены мертвыми. Обстоятельства гибели женщин выясняются. Среди основных причин — отравление угарным газом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тела были найдены в помещении пищеблока, где сотрудницы готовили блюда для предстоящего банкета. Кафе накануне вечером работало по спецзаказу. Сейчас на месте происшествия работают следователи.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

В настоящее время следователями продолжается осмотр, изучается изъятая техническая документация, допрашиваются свидетели. Возбуждено уголовное дело по факту служебной халатности, которая повлекла гибель двоих человек. Председателем Следственного комитета данное уголовное дело взято на личный контроль, как и трагедия в Борисове.

Напомним, трагедия в Борисове произошла на прошлой неделе. Тогда, вероятнее всего, от угарного газа погибли сразу две семьи. Тела 6-ти человек нашли в своих квартирах, которые были оборудованы водонагревателями, работавшими на природном газе.