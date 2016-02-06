Два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе у побережья Калифорнии

Новости США. Над Тихим океаном у побережья американского штата Калифорния столкнулись два легкомоторных самолета. Судьба экипажа и пассажиров неизвестна. Обломки небольших лайнеров прибило волнами к порту Сан-Педро у Лос-Анджелеса.
На месте трагедии развернулась поисково-спасательная операция. Там работают водолазы и пожарные. Однако шансы найти выживших практически равны нулю.
Вход в гавань закрыт для транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сообщается, что одним из самолётов могла управлять пожилая женщина. На борту другого лайнера, предположительно, находились двое мужчин.