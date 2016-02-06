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Два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе у побережья Калифорнии

06 февраля 2016 10:50
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Новости США. Над Тихим океаном у побережья американского штата Калифорния столкнулись два легкомоторных самолета. Судьба экипажа и пассажиров неизвестна. Обломки небольших лайнеров прибило волнами к порту Сан-Педро у Лос-Анджелеса.

На месте трагедии развернулась поисково-спасательная операция. Там работают водолазы и пожарные. Однако шансы найти выживших практически равны нулю.

Вход в гавань закрыт для транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что одним из самолётов могла управлять пожилая женщина. На борту другого лайнера, предположительно, находились двое мужчин.

# происшествия # Крушение

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