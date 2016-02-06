Мощное землетрясение на Тайване: несколько зданий полностью разрушены, число жертв растет

Новости Тайваня. Землетрясение на Тайване: 6 человек погибли, около 400 госпитализированы. Толчки в южной части острова были зафиксированы рано утром. Это привело к обрушению 17-этажного дома. Большинство жертв стихии — его жители. Повреждены близлежащие строения.

Подвергся неполному разрушению 16-этажный дом, где проживали около 150 семей. Оттуда эвакуированы 34 человека.

Спасательная операция продолжается. Удалось освободить 45 пострадавших из торгового комплекса, который также поврежден, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.