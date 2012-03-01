Торнадо со скорость 100 км/ч обрушился на США. Погибли не менее 13 человек

В США мощный торнадо пронесся над штатами Иллинойс, Миссури, Канзас и Кентукки. Жертвами стихии стали по меньшей мере 13 человек. Десятки обратились за медицинской помощью.

Смерч, скорость которого достигала 100 километров в час, разрушал дома, валил деревья, рвал линии электропередачи, поднимал в воздух машины.

Из-за торнадо в Канзасе введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас силы пожарных и полиции брошены на разбор завалов и охрану поврежденных зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.