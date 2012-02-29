Взрыв дома в Астрахани. Возможно, причина взрыва - самоубийство!

13.44 27 февраля

Новости России, Астрахань. В результате взрыва разрушен подъезд 9-этажки в Астрахани, из-под завалов уже извлечены 11 раненых, шесть из них госпитализированы. На данный момент составляются списки жильцов, устанавливается, сколько человек в момент ЧП могли находиться в доме.

По предварительным данным, в магазине, размещенном на первом этаже здания, произошел взрыв бытового газа.

Возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10.33 28 февраля

Разбор завалов многоэтажного жилого дома в Астрахани продолжался всю ночь. На месте трагедии работало более 300 человек. По последним данным, до сих пор остаётся неизвестной судьба десяти человек, шестеро погибли, спасено 26 человек.

Основная версия - взрыв бытового газа в помещении на первом этаже. В результате обрушились все девять этажей одного из подъездов дома. Никого из жителей дома в квартиры пока не пускают. Им предложили переночевать в соседней школе, где работали психологи МЧС.

13.30 28 февраля

Число погибших в результате взрыва и обрушения дома в Астрахани возросло до семи, пострадавших - до 15. Пропавшими без вести числятся трое.

Разбор завалов продолжается. В поисково-спасательной операции задействованы более 700 человек - это спасатели из Астрахани, соседних регионов и Москвы. Завалы разбираются вручную, их обследуют кинологи. Время от времени спасатели устраивают "минуты тишины".

Взрыв в Астрахани произошел 27 февраля. По предварительным данным, в доме взорвался бытовой газ. В общей сложности разрушены 27 квартир в двух подъездах. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Уже задержаны четыре сотрудника газовой службы и директор ЖЭКа. Их подозревают в нарушении правил противопожарной безопасности.

10.30 29 февраля

Новости России. В Астраханской области – день траура по погибшим в результате обрушения части жилого дома. В списке жертв 10 человек, 62 семьи остались без крова.

Этим утром спасатели завершили разбор завалов. Людей под обломками не нашли. Пострадавшие семьи начали заселять в новые квартиры.

В понедельник 27 февраля в Астрахани из-за взрыва бытового газа рухнул целый подъезд 9-этажного жилого дома. Рассматривается две версии: нарушение правил безопасности при проведении ремонтных работ и попытка самоубийства одного из жильцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отношении ряда сотрудников «Астрахань-газ-сервиса», а также руководителя компании «ЖЭК-7» возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил пожарной безопасности, повлекшей гибель людей.