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Пожар в студенческом общежитии в Минске. Эвакуировано более 300 человек

29 февраля 2012 11:26
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Минские спасатели выясняют причину возгорания в общежитии государственного энергетического колледжа. Накануне поздно вечером было эвакуировано более 300 человек.

Пожар возник в комнате на втором этаже. В момент ЧП родители – жильцы находились на кухне, а дети спали в комнате.

Прибывшие спасатели увидели дым, шедший из окна. Они спасли несколько человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС Республики Беларусь:
Работниками МЧС было эвакуировано 320 человек из соседних комнат и вышележащих этажей. Также спасено два человека из кабины остановившегося лифта и один человек из комнаты на третьем этаже. Он с отравлением продуктами горения госпитализирован в учреждение здравоохранения. Также госпитализированы супруга и двое детей хозяина сгоревшей комнаты. После оказания медицинской помощи отпущены по месту жительства.

# Пожар в Минске # Виталий Дембовский # Минское городское управление МЧС Республики Беларусь

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