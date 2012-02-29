Пожар в студенческом общежитии в Минске. Эвакуировано более 300 человек

Минские спасатели выясняют причину возгорания в общежитии государственного энергетического колледжа. Накануне поздно вечером было эвакуировано более 300 человек.

Пожар возник в комнате на втором этаже. В момент ЧП родители – жильцы находились на кухне, а дети спали в комнате.

Прибывшие спасатели увидели дым, шедший из окна. Они спасли несколько человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС Республики Беларусь:

Работниками МЧС было эвакуировано 320 человек из соседних комнат и вышележащих этажей. Также спасено два человека из кабины остановившегося лифта и один человек из комнаты на третьем этаже. Он с отравлением продуктами горения госпитализирован в учреждение здравоохранения. Также госпитализированы супруга и двое детей хозяина сгоревшей комнаты. После оказания медицинской помощи отпущены по месту жительства.