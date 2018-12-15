В Бобруйске два пешехода попали под колёса Ford

Новости Беларуси. 14 декабря примерно в полдесятого вечера в Бобруйске автомобиль сбил двух пешеходов и врезался в дом.

Как сообщает УГАИ УВД Могилёвского облисполкома, Ford Galaxy с 52-летней бобруйчанкой за рулём двигался по улице Комбинатской. В определённый момент машина совершила наезд на двух местных жителей.