В Бобруйске два пешехода попали под колёса Ford
Новости Беларуси. 14 декабря примерно в полдесятого вечера в Бобруйске автомобиль сбил двух пешеходов и врезался в дом.
Как сообщает УГАИ УВД Могилёвского облисполкома, Ford Galaxy с 52-летней бобруйчанкой за рулём двигался по улице Комбинатской. В определённый момент машина совершила наезд на двух местных жителей.
Фото: УГАИ УВД Могилёвского облисполкома
После этого иномарка оказалась за пределами дороги, протаранила световую опору и забор, а затем въехала в сгоревший ранее дом.
Фото: УГАИ УВД Могилёвского облисполкома
27-летний пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. 45-летний пострадавший в тяжёлом состоянии доставлен в медучреждение.
Фото: УГАИ УВД Могилёвского облисполкома
Согласно предварительным данным, водитель не справилась с управлением.
Ведётся проверка.
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