«Грифоны» вышли в финал турнира «Золотая шайба»

Новости Беларуси. Теперь четырёхкратные. «Грифоны» снова стали победителями городского этапа «Золотой шайбы» и вышли в финал республиканских соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В матче за право представлять столицу в плэй-офф команда из Центрального района Минска обыграла «Партизан». Счёт – 5:2. Всего в соревнованиях в 2018 году приняли участие 150 подростков в составе 9-ти любительских команд.

Лучшим нападающим признан Николай Лукашенко, а лучшим вратарём турнира – Даниил Басков из «Грифонов».

Даниил Басков, лучший вратарь турнира «Золотая шайба»:

Если получится, буду внедряться в хоккей на профессиональном уровне и прогрессировать дальше. Рад, что есть такой турнир, чтобы ребята могли попасть выше и там показывать свою игру.

Дмитрий Басков, главный тренер команды «Грифоны»:

Вернуть титул республиканского чемпиона. У нас есть немного времени, чтобы подкорректировать свою игру и будем готовиться к соревнованиям.