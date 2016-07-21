Только за 20 июля в больницы попали 7 детей, проглотивших монеты

Новости Беларуси. В больницы страны стали чаще обращаться родители детей, которые проглотили монеты. На Витебщине с начала июля зафиксировано около 10 случаев. А в столице только за 20 июля с деньгами в желудках привезли 6 малышей. У седьмого монетка и вовсе застряла в дыхательных путях. Как оградить детей от опасности? И почему копейка рубль бережет, а детей нет? Сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В больнице:

Это что у меня в руках? – Это монетки. – А что с ними можно делать? – Ими надо играть. – Играть? А в рот их можно брать? – Не, нельзя.

Этот урок Максим методом собственных пробы и ошибки усвоил в три года. Вместо того, чтобы на проглоченную монетку купить целую горсть леденцов, он уже второй день находится в больнице. С начала месяца на Витебщине врачи извлекли из маленьких пациентов около 10 монет.

А в Минске – только за последние сутки – 7 таких случаев. Один ребенок даже проглотил сразу несколько копеек.

Врач:

При осмотре сначала была выявлена сначала одна монетка, обтурирующиая просвет пищевода. Но при детализации заметно, что этих монет – целых три.

Николай Мазуренко, врач-эндоскопист Витебского областного детского клинического центра:

Выполняется вся процедура под наркозом. Посредством аппарата мы входим в пищевод. Через инструментальный канал мы вводим инструмент. После визуализации инородного тела. И посредством захвата, за край, за выступающие части, мы захватываем и выводим аккуратно вместе с эндоскопом наружу.

Заколки и камни, мелкие детали от конструктора и батарейки, булавки и гвозди. Монеты разных стран мира, теперь и белорусские. Коллекции врачей-эндоскопистов в последнее время богатеют во всех смыслах. Добывает новые экспонаты целая реанимационная бригада. Поистине ювелирная работа. Работа над ошибками детей и их родителей.

Александр Питкевич, заместитель главного врача по хирургии Витебского областного детского клинического центра:

Ребенок с 1 года до 5 активно начинает познавать мир. Естественно, кроме визуального отображения предмета, он оценивает его на вкус, на запах. Чаще всего, к сожалению, инородные тела протекают бессимптомно. И симптомы развиваются лишь тогда, когда возникают осложнения. А это может быть пролежень, перфорация, кровотечения. То есть, осложнения достаточно грозные.

Случается, монетки застревают в дыхательных путях. И здесь родители, которые минуту назад не досмотрели, просто обязаны правильно распорядиться временем до приезда «скорой».

Александр Свирский, заведующий отделением РНПЦ детской хирургии:

Единственное, что вы можете сделать – это хотя бы опустить голову вниз и положить ребёнка на живот через какой-то предмет и сильно стучать по грудной клетке до тех пор, пока не приедут медицинские сотрудники.

Одна минута без родительского внимания может обернуться настоящей трагедией. И в этой ситуации известную фразу хочется продолжить так «Не в деньгах счастье, а в здоровье вашего ребенка».