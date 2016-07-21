«Вон там, метров 200 по трассе, 5 человек погибли»: подробности страшной аварии на трассе Минск-Витебск

Новости Беларуси. Крупная авария произошла в Докшицком районе. На трассе Минск-Витебск лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Погибли 5 человек. Чудом осталась жива 9-летняя девочка.

В крайне тяжелом состоянии она находится в больнице.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, водитель машины, который двигался со стороны столицы, выехал на полосу встречного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

108 километр, трасса Минск-Витебск, половина десятого вечера.

В это время и в этом же месте два авто начинают двигаться навстречу друг другу по одной и той же траектории. Роковая ошибка приводит к непоправимой трагедии. Спустя мгновение на дороге смятые машины, разбросанные детали, осколки стекла. Страшная трагедия произошла в один миг.

Анастасия Винчо, СТВ:

Автомобиль ехал из Минска в направлении Лепеля. В какой-то момент водитель без очевидной причины выскакивает на встречку. А навстречу как раз двигалась легковушка. Секунда, и лобовое столкновение. В жуткой аварии погибли 5 человек. А единственная выжившая, 9-летняя девочка, госпитализирована в тяжелейшем состоянии.

Маленькую Олю доставили в ближайшую больницу за считанные минуты. Её оперировали практически целую ночь. Многочисленные переломы, большая кровопотеря. За жизнь девочки боролись, вопреки прогнозам этой же жизни.

Сергей Курбор, главный врач Докшицкой центральной районной больницы:

Помощь оказывалась специалистами нашего учреждения с привлечением специалистов областного звена. Она оказана в полном объёме. Закончено оперативное вмешательство.

Слишком рано делать какие-то прогнозы: состояние на теперешний момент стабильно тяжёлое, ну а в дальнейшем – время покажет.

Позже скажут: девочка спаслась чудом. Если предположить, что каждый из водителей ехал с разрешённой на этом участке скоростью (а это 90 км/ч), то при движении навстречу друг другу сила столкновения становится буквально разрушительной. Как доказательство – авто всмятку.

Все пассажиры, кроме 9-летней девочки, скончались на месте.

Среди погибших –мужчины из Новополоцка. А папа Оли в свою последнюю дорогу отправился из дома в Петербурге. Личность второго водителя сейчас устанавливает следствие.

Бессонная ночь останется в памяти страшным кошмаром и для жителей деревни Морговица. Семья Шулинских живет буквально в 200 метрах от места ДТП. Они не застали сам момент столкновения, но видели всё то, что происходило после.

Дмитрий Шулинский, житель деревни Морговица:

Во-он там, метров 200 по трассе, 5 человек погибли. Две машины столкнулись.

Мария Шулинская, житель деревни Морговица:

Очень большая трагедия! У нас такой сильной аварии не было.

Проехать 108 километр водители не могли до 4 утра.

Участок дороги был закрыт, пока на месте работали следователи. Очередь из авто растянулась на несколько километров.

Юлия Толярёнок:

Шеренга машин стояла очень большая. Говорили, что прямо здесь и заканчивалась. Когда нам разрешили проехать, было где-то минут 03.10 утра.

Почему водитель выехал на встречку и тем самым спровоцировал жуткое ДТП, будут выяснять следователи.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Среди версий – плохое самочувствие одного из водителей. Не исключают и возможность того, что тот мог уснуть за рулем.

Светлана Сахарова, официальный представитель Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:

Следователями вынесено постановление о назначении криминалистических исследований. В том числе: судебно-медицинских экспертиз, криминалистических исследований по транспортным средствам.

А пока на дороге только осколки из пластмассы и жизнерадостный брелок. Никто из этих людей и не предполагал, что 108 километр по Витебской трассе окажется в их жизни последним. Разве что маленькой девочке, не без трудностей конечно, удастся преодолеть эту дистанцию.