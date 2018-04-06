В Бресте погрузчик едва не въехал в группу велосипедистов на пешеходном переходе. ЧП попало на видео

Новости Беларуси. В сети появилось видео, как в Бресте погрузчик едва не въехал в группу велосипедистов, пересекавших проезжую часть по пешеходному переходу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этих кадрах видно, как транспортное средство стремительно приближается к людям, которые, кстати, даже не замечают опасности. К счастью, трагедии удалось избежать: водитель погрузчика, видимо, успел сбросить скорость и изменил траекторию движения, чтобы избежать столкновения.

Что стало причиной такого поведения на дороге, пока не понятно. Но, возможно, после того как это видео появилось в социальных сетях и получило такой резонанс, инцидентом наверняка займутся соответствующие службы.