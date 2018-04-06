Прямой эфир

В Бресте погрузчик едва не въехал в группу велосипедистов на пешеходном переходе. ЧП попало на видео

06 апреля 2018 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В сети появилось видео, как в Бресте погрузчик едва не въехал в группу велосипедистов, пересекавших проезжую часть по пешеходному переходу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте погрузчик едва не въехал в группу велосипедистов на пешеходном переходе. ЧП попало на видео-1

На этих кадрах видно, как транспортное средство стремительно приближается к людям, которые, кстати, даже не замечают опасности. К счастью, трагедии удалось избежать: водитель погрузчика, видимо, успел сбросить скорость и изменил траекторию движения, чтобы избежать столкновения.

Что стало причиной такого поведения на дороге, пока не понятно. Но, возможно, после того как это видео появилось в социальных сетях и получило такой резонанс, инцидентом наверняка займутся соответствующие службы.

# происшествия # Авария в Бресте # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
При пожаре на заводе «Белшина» пострадал мужчина
06 апреля 2018 07:28

При пожаре на заводе «Белшина» пострадал мужчина

Взял байк у дедушки. В Минске подросток ночью катался на Октябрьской площади
05 апреля 2018 20:10

Взял байк у дедушки. В Минске подросток ночью катался на Октябрьской площади

Жительнице Пинского района предъявили обвинение в убийстве новорожденной дочери
05 апреля 2018 16:10

Жительнице Пинского района предъявили обвинение в убийстве новорожденной дочери