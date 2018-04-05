Взял байк у дедушки. В Минске подросток ночью катался на Октябрьской площади

Новости Беларуси. Ночное приключение в центре Минска. Минувшей ночью сотрудники ОМОНа и ГАИ задержали подростка, который катался на мотоцикле по Октябрьской площади, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как выяснилось, прав у 16-летнего школьника нет. Молодой человек рассказал, что байк принадлежит его дедушке, а ключи он взял без спроса. Материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.