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Взял байк у дедушки. В Минске подросток ночью катался на Октябрьской площади

05 апреля 2018 20:10
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Новости Беларуси. Ночное приключение в центре Минска. Минувшей ночью сотрудники ОМОНа и ГАИ задержали подростка, который катался на мотоцикле по Октябрьской площади, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Взял байк у дедушки. В Минске подросток ночью катался на Октябрьской площади-1

Как выяснилось, прав у 16-летнего школьника нет. Молодой человек рассказал, что байк принадлежит его дедушке, а ключи он взял без спроса. Материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

# происшествия # Фотофакт # Хулиганство

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