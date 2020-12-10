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Тело младенца обнаружили в контейнере для мусора в Витебске

10 декабря 2020 07:41
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Новости Беларуси. Тело младенца обнаружено в контейнере для мусора в Витебске вечером 9 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тело младенца обнаружили в контейнере для мусора в Витебске-1

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия. Изъяты записи камер видеонаблюдения, расположенных на близлежащих домах.

Тело младенца обнаружили в контейнере для мусора в Витебске-4

Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:
Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Личность матери новорожденного ребенка устанавливается. По данному факту Витебским городским отделом Следственного комитета проводится проверка.

# Гибель детей # происшествия # Оксана Лазько # Фотофакт

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