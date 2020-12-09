Украл две пары наушников и игровую приставку. Жителя Слуцкого района задержали во время кражи в магазине электроники

Новости Беларуси. В одном из магазинов электроники правоохранители задержали похитителя с поличным в момент совершения очередной кражи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Им оказался 20-летний житель Слуцкого района.

Молодой человек украл две пары беспроводных наушников и игровую приставку на сумму более 4000 рублей.

Константин Блажей, начальник отдела уголовного розыска криминальной милиции Октябрьского РУВД:

Молодой человек, не имея постоянного дохода, стал зарабатывать перепродажей похищенного имущества. Задержанный заходил в магазины электроники, исчезал из поля зрения продавцов и прятал различные устройства себе в карманы.