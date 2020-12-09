Погибли 69 человек. В Минской области произошло 230 аварий с участием пешеходов в 2020 году

Новости Беларуси. ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Под пристальным вниманием находятся пешеходы. С их участием с начала года произошло 230 аварий. Погибли 69 человек.
Новости Беларуси. ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Под пристальным вниманием находятся пешеходы. С их участием с начала года произошло 230 аварий. Погибли 69 человек.
К сожалению, с каждым годом эта цифра растет. Безопасность, невнимательность, отсутствие фликеров приводят к трагическим результатам.
Дмитрий Медведский, инспектор ДПС ОГАИ Минского РУВД:
В темное время суток встречаются пешеходы, которые грубо нарушают правила дорожного движения: не обозначают себя световозвращающими элементами, двигаются по краю проезжей части дороги, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.
Хотелось бы обратиться к уважаемым участникам дорожного движения. Если вы видите на проезжей части пешехода, велосипедиста, которые находятся с явными признаками алкогольного опьянения, которые не обозначены световозвращающим элементом, немедленно сообщите на телефонную линию 102.
По статистике, большинство ДТП с участием пешеходов произошло в Минском и Борисовском районах.
Так, в пристоличье в 2020 году произошло 50 аварий, в которых 15 пешеходов погибли, 40 получили травмы.