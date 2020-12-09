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Погибли 69 человек. В Минской области произошло 230 аварий с участием пешеходов в 2020 году

09 декабря 2020 15:51
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Новости Беларуси. ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Под пристальным вниманием находятся пешеходы. С их участием с начала года произошло 230 аварий. Погибли 69 человек.

Погибли 69 человек. В Минской области произошло 230 аварий с участием пешеходов в 2020 году-1

К сожалению, с каждым годом эта цифра растет. Безопасность, невнимательность, отсутствие фликеров приводят к трагическим результатам.

Погибли 69 человек. В Минской области произошло 230 аварий с участием пешеходов в 2020 году-4

Дмитрий Медведский, инспектор ДПС ОГАИ Минского РУВД:
В темное время суток встречаются пешеходы, которые грубо нарушают правила дорожного движения: не обозначают себя световозвращающими элементами, двигаются по краю проезжей части дороги, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.

Хотелось бы обратиться к уважаемым участникам дорожного движения. Если вы видите на проезжей части пешехода, велосипедиста, которые находятся с явными признаками алкогольного опьянения, которые не обозначены световозвращающим элементом, немедленно сообщите на телефонную линию 102.

Погибли 69 человек. В Минской области произошло 230 аварий с участием пешеходов в 2020 году-7

По статистике, большинство ДТП с участием пешеходов произошло в Минском и Борисовском районах.

Так, в пристоличье в 2020 году произошло 50 аварий, в которых 15 пешеходов погибли, 40 получили травмы.

# Авария в Минской области # происшествия # Дмитрий Медведский # Фотофакт

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