Погибли 69 человек. В Минской области произошло 230 аварий с участием пешеходов в 2020 году

Под пристальным вниманием находятся пешеходы. С их участием с начала года произошло 230 аварий. Погибли 69 человек.

К сожалению, с каждым годом эта цифра растет. Безопасность, невнимательность, отсутствие фликеров приводят к трагическим результатам.

Дмитрий Медведский, инспектор ДПС ОГАИ Минского РУВД:

В темное время суток встречаются пешеходы, которые грубо нарушают правила дорожного движения: не обозначают себя световозвращающими элементами, двигаются по краю проезжей части дороги, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.

Хотелось бы обратиться к уважаемым участникам дорожного движения. Если вы видите на проезжей части пешехода, велосипедиста, которые находятся с явными признаками алкогольного опьянения, которые не обозначены световозвращающим элементом, немедленно сообщите на телефонную линию 102.