В лифте одного из заводов Минска погиб рабочий. Во время ремонта оборвался трос кабины

Он работал электромонтером по обслуживанию лифтов. Во время ремонта оборвался металлический трос кабины.

Новости Беларуси. В лифте Минского экспериментально-фурнитурного завода найдено тело 56-летнего мужчины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Также спасателями в кабине лифта, заблокированной между первым и вторым этажами, была обнаружена женщина, которая работала кладовщиком на данном предприятии. Она не пострадала.