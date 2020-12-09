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В лифте одного из заводов Минска погиб рабочий. Во время ремонта оборвался трос кабины

09 декабря 2020 15:02
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Новости Беларуси. В лифте Минского экспериментально-фурнитурного завода найдено тело 56-летнего мужчины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он работал электромонтером по обслуживанию лифтов. Во время ремонта оборвался металлический трос кабины.

В лифте одного из заводов Минска погиб рабочий. Во время ремонта оборвался трос кабины-1

Также спасателями в кабине лифта, заблокированной между первым и вторым этажами, была обнаружена женщина, которая работала кладовщиком на данном предприятии. Она не пострадала.

Причина происшествия устанавливается. Расследование по факту гибели мужчины проводит Следственный комитет.

# Гибель рабочего # происшествия # Фотофакт

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