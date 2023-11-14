Телефонные мошенники похитили с карты минчанки 8 тыс. рублей

Новости Беларуси. Аферистам удалось похитить с карты минчанки 8 000 рублей. В милиции женщина пояснила, что стала жертвой мошенников, установив по их указке приложение удаленного доступа и лишилась в результате крупной суммы денег. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эвелина Дручинина, старший инспектор ГИОС Октябрьского РУВД Минска:

Женщине в мессенджере позвонил лжеправоохранитель, который сообщил, что на ее имя аферисты пытаются взять кредит. Чтобы обезопасить свои денежные средства, минчанке необходимо было установить приложение удаленного доступа. Потерпевшая поверила, установила приложение и сообщила коды, которые приходили ей на мобильный телефон. Звонивший посоветовал отложить телефон в сторону, пока будет производиться настройка. Это показалось женщине подозрительным, и вскоре она удалила приложение.

Однако спустя некоторое время ей позвонили из банка и сообщили об имеющейся задолженности по кредитам. В ходе разбирательства выяснилось, что после установки приложения с карточки потерпевшей были списаны 8 000 рублей.