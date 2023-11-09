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Минчане оформили банковские карты для мошенников и стали фигурантами уголовного дела

09 ноября 2023 07:41
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В пособничестве серым схемам по отмыванию денег обвиняются два жителя Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24-летний парень и его 19-летняя подруга последовали совету знакомой и стали фигурантами уголовного дела. Им предложили оформить платежные банковские карты и передать их с реквизитами за вознаграждение. Все легально, а доход реальный. На это и повелись молодые люди.

Минчане оформили банковские карты для мошенников и стали фигурантами уголовного дела-1

Александр Пискунов, начальник ОПК Советского РУВД Минска:
Молодые люди поверили и оформили на себя платежные карты, после чего передали их за вознаграждение. Также парень оформил доверенность на право распоряжения картами. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за незаконный оборот средств платежа.

Чужие банковские карты мошенники используют, чтобы переводить на них деньги от обманутых граждан. Пособничество в таком преступлении уголовно наказуемо.

# Интернет-мошенничество # происшествия # Александр Пискунов # Фотофакт

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