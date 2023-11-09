Минчане оформили банковские карты для мошенников и стали фигурантами уголовного дела

24-летний парень и его 19-летняя подруга последовали совету знакомой и стали фигурантами уголовного дела. Им предложили оформить платежные банковские карты и передать их с реквизитами за вознаграждение. Все легально, а доход реальный. На это и повелись молодые люди.

В пособничестве серым схемам по отмыванию денег обвиняются два жителя Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Пискунов, начальник ОПК Советского РУВД Минска:

Молодые люди поверили и оформили на себя платежные карты, после чего передали их за вознаграждение. Также парень оформил доверенность на право распоряжения картами. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за незаконный оборот средств платежа.

Чужие банковские карты мошенники используют, чтобы переводить на них деньги от обманутых граждан. Пособничество в таком преступлении уголовно наказуемо.