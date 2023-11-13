Гибель иностранца вблизи белорусской границы – это 13-я жертва латвийских силовиков с начала 2023-го
Показательная расовая ненависть со стороны властей Латвии отняла жизнь очередного иностранца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши пограничники в Верхнедвинском районе обнаружили тело беженца вблизи границы. Это уже 13-я жертва действий латвийских силовиков с начала 2023 года. В основном гибнут граждане ближневосточных государств.
Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:
На месте происшествия работала следственная оперативная группа, проведен осмотр. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Проведение проверки по данному инциденту поручено Верхнедвинскому районному отделу Следственного комитета.
Остается дождаться выводов следователей, но очевидно, что именно прибалтийские карательные батальоны продолжают цинично убивать людей.
Ретрансляция еврофашистской идеологии, сформированной властями Латвии, вывела соответствующую формулу решения миграционного кризиса: «нет человека – нет проблемы».