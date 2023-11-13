Показательная расовая ненависть со стороны властей Латвии отняла жизнь очередного иностранца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши пограничники в Верхнедвинском районе обнаружили тело беженца вблизи границы. Это уже 13-я жертва действий латвийских силовиков с начала 2023 года. В основном гибнут граждане ближневосточных государств.