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Гибель иностранца вблизи белорусской границы – это 13-я жертва латвийских силовиков с начала 2023-го

13 ноября 2023 16:52
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Показательная расовая ненависть со стороны властей Латвии отняла жизнь очередного иностранца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши пограничники в Верхнедвинском районе обнаружили тело беженца вблизи границы. Это уже 13-я жертва действий латвийских силовиков с начала 2023 года. В основном гибнут граждане ближневосточных государств.

Гибель иностранца вблизи белорусской границы – это 13-я жертва латвийских силовиков с начала 2023-го-1

Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:
На месте происшествия работала следственная оперативная группа, проведен осмотр. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Проведение проверки по данному инциденту поручено Верхнедвинскому районному отделу Следственного комитета.

Гибель иностранца вблизи белорусской границы – это 13-я жертва латвийских силовиков с начала 2023-го-4

Остается дождаться выводов следователей, но очевидно, что именно прибалтийские карательные батальоны продолжают цинично убивать людей.

Гибель иностранца вблизи белорусской границы – это 13-я жертва латвийских силовиков с начала 2023-го-7

Ретрансляция еврофашистской идеологии, сформированной властями Латвии, вывела соответствующую формулу решения миграционного кризиса: «нет человека – нет проблемы».

# Граница # происшествия # Фотофакт

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