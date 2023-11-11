Пожар на «Витебскдреве». На одного из рабочих упала арматура

Новости Беларуси. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на «Витебскдреве». ЧП произошло около полудня. Огонь вспыхнул в бункере по сбору опилок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, огонь занялся в результате вспышки пылевоздушной смеси. Спасатели оперативно прибыли на место. Благодаря системе оповещения все сотрудники (около 35 человек) самостоятельно покинули цех еще до приезда пожарных. На одного из рабочих упала арматура. Спасатели деблокировали его и передали медикам.

В течение часа пожар был потушен. В цеху повреждены более 200 квадратных метров обшивки. Причины инцидента устанавливаются.