Тела мужчины и женщины обнаружены в квартире Крупок при ликвидации пожара. Они злоупотребляли алкоголем

Новости Беларуси. Тела 52-летнего мужчины и его 49-летней сожительницы обнаружены в одной из квартир Крупок при ликвидации пожара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Тела 52-летнего мужчины и его 49-летней сожительницы обнаружены в одной из квартир Крупок при ликвидации пожара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
По информации, погибшие злоупотребляли спиртными напитками, курили в квартире и вели асоциальный образ жизни. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Крупским районным отделом Следственного комитета во время проверки.