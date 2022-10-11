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Тела мужчины и женщины обнаружены в квартире Крупок при ликвидации пожара. Они злоупотребляли алкоголем

11 октября 2022 14:04
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Новости Беларуси. Тела 52-летнего мужчины и его 49-летней сожительницы обнаружены в одной из квартир Крупок при ликвидации пожара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Тела мужчины и женщины обнаружены в квартире Крупок при ликвидации пожара. Они злоупотребляли алкоголем-1

По информации, погибшие злоупотребляли спиртными напитками, курили в квартире и вели асоциальный образ жизни. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Крупским районным отделом Следственного комитета во время проверки.

# Пожар в Минской области # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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