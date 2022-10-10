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Двое детей погибли на пожаре в Борисове, мать малышей госпитализирована

10 октября 2022 14:02
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Новости Беларуси. В Борисове на пожаре погибли двое детей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возгорание случилось в одной из квартир. В результате малыши трех и семи лет, не приходя в сознание, скончались в больнице.

Двое детей погибли на пожаре в Борисове, мать малышей госпитализирована-1

Их 37-летняя мать находится в медучреждении. Отец и еще один ребенок 6 лет смогли покинуть квартиру самостоятельно. Их жизни ничего не угрожает. По предварительной информации, накануне родители распивали спиртное, после чего уснули. Дети, оставленные без присмотра, допустили неосторожное обращение с огнем. Это рассматривается следствием как предварительная причина пожара.

# Пожар # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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