Двое детей погибли на пожаре в Борисове, мать малышей госпитализирована

Новости Беларуси. В Борисове на пожаре погибли двое детей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возгорание случилось в одной из квартир. В результате малыши трех и семи лет, не приходя в сознание, скончались в больнице.

Их 37-летняя мать находится в медучреждении. Отец и еще один ребенок 6 лет смогли покинуть квартиру самостоятельно. Их жизни ничего не угрожает. По предварительной информации, накануне родители распивали спиртное, после чего уснули. Дети, оставленные без присмотра, допустили неосторожное обращение с огнем. Это рассматривается следствием как предварительная причина пожара.