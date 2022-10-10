Три человека погибли в результате лобового столкновения под Борисовом

Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Борисовском районе. По предварительной информации, 32-летний водитель BMW, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с внедорожником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате происшествия его водитель и 41-летняя пассажир скончались. Жертвой аварии также стал шестилетний мальчик, который находился в салоне BMW. Он скончался на месте происшествия. Еще пять человек, среди которых двухлетняя девочка, доставлены в больницу с различными травмами. По факту ДТП назначено проведение ряда экспертных исследований, допрашиваются свидетели.