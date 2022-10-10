СК сделал заявление по факту смертельного ДТП под Борисовом
Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Борисовском районе. По предварительной информации, 32-летний водитель BMW, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с внедорожником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О последствиях аварии читайте здесь.
Елена Крупенина, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. Следователем назначено проведение ряда экспертных исследований, допрашиваются свидетели. Борисовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса. Это нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
По факту ДТП назначено проведение ряда экспертных исследований, допрашиваются свидетели.