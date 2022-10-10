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СК сделал заявление по факту смертельного ДТП под Борисовом

10 октября 2022 13:34
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Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Борисовском районе. По предварительной информации, 32-летний водитель BMW, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с внедорожником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О последствиях аварии читайте здесь.

СК сделал заявление по факту смертельного ДТП под Борисовом-1

Елена Крупенина, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. Следователем назначено проведение ряда экспертных исследований, допрашиваются свидетели. Борисовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса. Это нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

СК сделал заявление по факту смертельного ДТП под Борисовом-4

По факту ДТП назначено проведение ряда экспертных исследований, допрашиваются свидетели.

# Авария в Минской области # происшествия # Елена Крупенина # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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