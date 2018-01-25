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Там, где растёт эдельвейс. Что должны были знать пропавшие на Эльбрусе альпинисты?

25 января 2018 19:53
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Новости Беларуси. Два белорусских альпиниста пропали во время восхождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путешественники не выходят на связь уже больше недели. Вершина – самая высокая точка Европы, она же и самая опасная. Во время попыток покорить эту гору ежегодно, по разным данным, гибнет от 15 до 20 человек. Сейчас на поиски белорусов выдвинулся поисковый отряд.

Там, где растёт эдельвейс. Что должны были знать пропавшие на Эльбрусе альпинисты?-1

Там, где растёт эдельвейс. Что должны были знать пропавшие на Эльбрусе альпинисты?-3

23-летний житель Гомеля и 32-летний минчанин. Визит на Эльбрус для них не был первым. Когда в последний раз вышли на связь с родственниками – предупредили, что начинают подъем, связи не будет несколько дней. Прошла неделя. 25 января в 09:45 на пульт МЧС России в Кабардино-Балкарии позвонила мама одного из ребят.

Там, где растёт эдельвейс. Что должны были знать пропавшие на Эльбрусе альпинисты?-6

Кантемир Беров, руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии:
На поиски туристов выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве 8 человек и одной единицы техники. Спасателями проводится поиск по восточному склону горы Эльбрус.

Спасателям помогает ратрак – спецтехника на гусеничном ходу. Но осложняет поиски непредсказуемая погода. На высоте свыше 4 тысяч метров она резко меняется от ясной до облачной, с туманами и сильным ветром.

Там, где растёт эдельвейс. Что должны были знать пропавшие на Эльбрусе альпинисты?-9

Александр Годлевский, председатель Белорусской федерации альпинизма:
В начале 90-х в Кабардино-Балкарию привезли величайшего альпиниста, итальянца Райнхольда Месснера. И он в начале 90-х годов увидел зимний Эльбрус, открытый, с оголенными ледовыми склонами, со страшным морозом, со страшными ветрами обжигающими. Сказал: «Я на Эльбрус не пойду».

Нанга-Парбат, Арарат, пик Симона Боливара. О покорении вершин Александр Николаевич знает не понаслышке. На мир с высоты Эльбруса впервые посмотрел в начале 90-х. Сколько после этого было восхождений – точно и не скажет. Более важной считает другую информацию.

Там, где растёт эдельвейс. Что должны были знать пропавшие на Эльбрусе альпинисты?-12

Александр Годлевский:
Надо побывать у врача и узнать, насколько ты здоров. Второе: надо обязательно зайти в страховую компанию и на период своего нахождения в горах получить страховой полис. Третье: надо обязательно зарегистрироваться в Белорусской федерации альпинизма и в поисково-спасательных отрядах.

Что альпинисту дает регистрация в поисково-спасательном отряде? Все данные о прогнозе погоды на ближайшие дни, о состоянии склона и других туристах на маршруте. Пропавшие белорусы не заявили о себе ни в одном подразделении. Но даже это не лишает родственников надежды на то, что сыновья непременно найдутся.

Там, где растёт эдельвейс. Что должны были знать пропавшие на Эльбрусе альпинисты?-15

# происшествия # Фотофакт # Альпинизм # Александр Годлевский # Кантемир Беров

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