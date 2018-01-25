Там, где растёт эдельвейс. Что должны были знать пропавшие на Эльбрусе альпинисты?

Новости Беларуси. Два белорусских альпиниста пропали во время восхождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Путешественники не выходят на связь уже больше недели. Вершина – самая высокая точка Европы, она же и самая опасная. Во время попыток покорить эту гору ежегодно, по разным данным, гибнет от 15 до 20 человек. Сейчас на поиски белорусов выдвинулся поисковый отряд.

23-летний житель Гомеля и 32-летний минчанин. Визит на Эльбрус для них не был первым. Когда в последний раз вышли на связь с родственниками – предупредили, что начинают подъем, связи не будет несколько дней. Прошла неделя. 25 января в 09:45 на пульт МЧС России в Кабардино-Балкарии позвонила мама одного из ребят.

Кантемир Беров, руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии:

На поиски туристов выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве 8 человек и одной единицы техники. Спасателями проводится поиск по восточному склону горы Эльбрус. Спасателям помогает ратрак – спецтехника на гусеничном ходу. Но осложняет поиски непредсказуемая погода. На высоте свыше 4 тысяч метров она резко меняется от ясной до облачной, с туманами и сильным ветром.

Александр Годлевский, председатель Белорусской федерации альпинизма:

В начале 90-х в Кабардино-Балкарию привезли величайшего альпиниста, итальянца Райнхольда Месснера. И он в начале 90-х годов увидел зимний Эльбрус, открытый, с оголенными ледовыми склонами, со страшным морозом, со страшными ветрами обжигающими. Сказал: «Я на Эльбрус не пойду». Нанга-Парбат, Арарат, пик Симона Боливара. О покорении вершин Александр Николаевич знает не понаслышке. На мир с высоты Эльбруса впервые посмотрел в начале 90-х. Сколько после этого было восхождений – точно и не скажет. Более важной считает другую информацию.