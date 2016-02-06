Прямой эфир

«Тайвань, держись»: число жертв землетрясения возросло до 11, более 450 человек пострадали

06 февраля 2016 14:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Тайваня. Внимание мировых СМИ приковано к Тайваню. Здесь рано утром 6 января произошло разрушительное землетрясение. Его магнитуда составила 6,4. Число жертв уже возросло до 11 человек, более 450-ти пострадали.

Сильные толчки разрушили 8 зданий в городе Тайнань на юго-западе острова. Еще пять строений обрушились частично.

В память о погибших на самом высоком небоскребе Тайваня Тайбэе вечером включат специальную иллюминацию. «Тайвань, держись» – такая надпись появится на здании. 

В эти минуты поисковая операция продолжается.

Напомним, последний раз подобное землетрясение на Тайване произошло в апреле 2015 года.

# происшествия # Землетрясение

Другие новости рубрики

Все новости
Трагедия в Слуцке: две сотрудницы кафе найдены мертвыми на рабочем месте
06 февраля 2016 12:41

Трагедия в Слуцке: две сотрудницы кафе найдены мертвыми на рабочем месте

Мощное землетрясение на Тайване: несколько зданий полностью разрушены, число жертв растет
06 февраля 2016 10:51

Мощное землетрясение на Тайване: несколько зданий полностью разрушены, число жертв растет

Два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе у побережья Калифорнии
06 февраля 2016 10:50

Два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе у побережья Калифорнии