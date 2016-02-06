«Тайвань, держись»: число жертв землетрясения возросло до 11, более 450 человек пострадали

Новости Тайваня. Внимание мировых СМИ приковано к Тайваню. Здесь рано утром 6 января произошло разрушительное землетрясение. Его магнитуда составила 6,4. Число жертв уже возросло до 11 человек, более 450-ти пострадали.

Сильные толчки разрушили 8 зданий в городе Тайнань на юго-западе острова. Еще пять строений обрушились частично.

В память о погибших на самом высоком небоскребе Тайваня Тайбэе вечером включат специальную иллюминацию. «Тайвань, держись» – такая надпись появится на здании.

В эти минуты поисковая операция продолжается.

Напомним, последний раз подобное землетрясение на Тайване произошло в апреле 2015 года.