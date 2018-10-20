Танцевали на крыше чужой машины: в Минске задержаны три человека

Новости Беларуси. В Минске задержаны три молодых человека, которые взобрались на чужой автомобиль.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, к правоохранителям обратился владелец «ВАЗ-2106», который рассказал, что 8 октября кто-то повредил крышу и капот его машины. Общая сумма ущерба составила примерно тысячу рублей.

Сотрудники милиции выяснили, что накануне компания нетрезвых молодых людей общалась на автостоянке возле проспекта Победителей. В определённый момент двое людей направились к машине, затем один лёг на капот, а другой – сел на крышу. Вскоре появились и желающие станцевать на ВАЗе.

Установлено, что автомобиль повредили 21-летний и 22-летний минчане, а также 19-летний житель Заславля.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Один из задержанных уже привлекался к уголовной ответственности, личности остальных молодых людей устанавливаются.

Осенью 2018 года были задержаны два подростка, которые поцарапали 18 автомобилей в Жодино.