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Легковушку разорвало после столкновения с трактором под Чериковым. Комментарий ГАИ

20 октября 2018 13:12
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Новости Беларуси. Смертельное ДТП произошло в Могилевской области. Четыре женщины погибли в результате столкновения Renault Logan автомобиля с трактором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чериковском районе Renault въехал в трактор с плугами. Погибли четыре человека

Сельхозмашина была оборудована прицепным агрегатом. Легковушка въехала прямо под острые плуги.

Легковушку разорвало после столкновения с трактором под Чериковым. Комментарий ГАИ-1

Водитель и три пассажира скончались на месте. Еще одна женщина в тяжелом состоянии находится в больнице. Чтобы достать тела погибших и пострадавшую, понадобилась помощь спасателей.

Легковушку разорвало после столкновения с трактором под Чериковым. Комментарий ГАИ-4

Татьяна Старосотникова, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома:
За рулем легкового автомобиля находилась 40-летняя могилевчанка. Ее пассажиры – все жительницы города Костюковичи, которые работали и обучались в городе Могилеве.

Легковушку разорвало после столкновения с трактором под Чериковым. Комментарий ГАИ-7

Состояние 19-летней девушки оценивается как крайне тяжелое, она сейчас находится в реанимационном отделении районной больницы в коме.

Легковушку разорвало после столкновения с трактором под Чериковым. Комментарий ГАИ-10

Все обстоятельства жуткой аварии выясняют сотрудники ГАИ и Следственного комитета. Назначен ряд экспертиз. Одна из возможных причин ДТП – отсутствие на прицепном агрегате световозвращающих элементов.

# ДТП # происшествия # Татьяна Старосотникова

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