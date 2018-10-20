Легковушку разорвало после столкновения с трактором под Чериковым. Комментарий ГАИ
Новости Беларуси. Смертельное ДТП произошло в Могилевской области. Четыре женщины погибли в результате столкновения Renault Logan автомобиля с трактором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Чериковском районе Renault въехал в трактор с плугами. Погибли четыре человека
Сельхозмашина была оборудована прицепным агрегатом. Легковушка въехала прямо под острые плуги.
Водитель и три пассажира скончались на месте. Еще одна женщина в тяжелом состоянии находится в больнице. Чтобы достать тела погибших и пострадавшую, понадобилась помощь спасателей.
Татьяна Старосотникова, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома:
За рулем легкового автомобиля находилась 40-летняя могилевчанка. Ее пассажиры – все жительницы города Костюковичи, которые работали и обучались в городе Могилеве.
Состояние 19-летней девушки оценивается как крайне тяжелое, она сейчас находится в реанимационном отделении районной больницы в коме.
Все обстоятельства жуткой аварии выясняют сотрудники ГАИ и Следственного комитета. Назначен ряд экспертиз. Одна из возможных причин ДТП – отсутствие на прицепном агрегате световозвращающих элементов.