Легковушку разорвало после столкновения с трактором под Чериковым. Комментарий ГАИ

Новости Беларуси. Смертельное ДТП произошло в Могилевской области. Четыре женщины погибли в результате столкновения Renault Logan автомобиля с трактором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Чериковском районе Renault въехал в трактор с плугами. Погибли четыре человека Сельхозмашина была оборудована прицепным агрегатом. Легковушка въехала прямо под острые плуги.

Водитель и три пассажира скончались на месте. Еще одна женщина в тяжелом состоянии находится в больнице. Чтобы достать тела погибших и пострадавшую, понадобилась помощь спасателей.

Татьяна Старосотникова, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома:

За рулем легкового автомобиля находилась 40-летняя могилевчанка. Ее пассажиры – все жительницы города Костюковичи, которые работали и обучались в городе Могилеве.

Состояние 19-летней девушки оценивается как крайне тяжелое, она сейчас находится в реанимационном отделении районной больницы в коме.