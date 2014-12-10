Супружеская пара оставила умершего ребенка у продуктового магазина в Москве

Новости России. На западе Москвы возле продуктового магазина на Гвардейской улице прохожие нашли тело бездыханного малыша.

Как сообщает РСН, у погибшего малыша была врожденная серьезная болезнь.

Родители везли его в больницу, но по дороге он скончался.

По факту смерти ребенка сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.



Напомним, в 2007 году в Беларуси произошла история, подробности которой шокировали общественность: многодетная мать выбросила собственного ребёнка в мусорку. Мотив зверского поступка – отсутствие денег на содержание уже пятого ребёнка. Позже женщина призналась, что, родив малыша в домашних условиях, в состоянии аффекта попросила десятилетнего сына отнести младенца на свалку.

В марте 2013 года жуткая история произошла в Витебской области. Следователи нашли тело новорожденной девочки на балконе с целлофановым пакетом на голове (смотрите видео).