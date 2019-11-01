В Минске из дома ушла 12-летняя школьница. Её ищут

По информации ГУВД Мингорисполкома, разыскивается Якубовская Александра Юрьевна. Она ушла из дома первого ноября и ее местонахождение неизвестно.

На вид девочке 12 лет, она худощавого телосложения, рост составляет около 152-155 сантиметров. У Александры круглое лицо, темно-русые длинные волосы.

Девочка была одета в темно-синюю куртку, черные джинсы, черный джемпер с рисунком в виде сердца, а также кроссовки без шнурков.