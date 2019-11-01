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В Минске из дома ушла 12-летняя школьница. Её ищут

01 ноября 2019 16:30
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Новости Беларуси. В Минске пропала 12-летняя девочка. 

По информации ГУВД Мингорисполкома, разыскивается Якубовская Александра Юрьевна. Она ушла из дома первого ноября и ее местонахождение неизвестно. 

В Минске из дома ушла 12-летняя школьница. Её ищут-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома

На вид девочке 12 лет, она худощавого телосложения, рост составляет около 152-155 сантиметров. У Александры круглое лицо, темно-русые длинные волосы. 

Девочка была одета в темно-синюю куртку, черные джинсы, черный джемпер с рисунком в виде сердца, а также кроссовки без шнурков. 

В Минске из дома ушла 12-летняя школьница. Её ищут-4

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Информацию о пропавшей девочке просят сообщить в Центральное РУВД Минска лично (ул. Орловская, 58/1) или по телефонам: 8 (033) 901-99-40, 8 (017) 288-02-02 либо 102.     

# Пропавшие люди # происшествия

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