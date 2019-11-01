В Минске из дома ушла 12-летняя школьница. Её ищут

Новости Беларуси. В Минске пропала 12-летняя девочка.
По информации ГУВД Мингорисполкома, разыскивается Якубовская Александра Юрьевна. Она ушла из дома первого ноября и ее местонахождение неизвестно.
Новости Беларуси. В Минске пропала 12-летняя девочка.
По информации ГУВД Мингорисполкома, разыскивается Якубовская Александра Юрьевна. Она ушла из дома первого ноября и ее местонахождение неизвестно.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
На вид девочке 12 лет, она худощавого телосложения, рост составляет около 152-155 сантиметров. У Александры круглое лицо, темно-русые длинные волосы.
Девочка была одета в темно-синюю куртку, черные джинсы, черный джемпер с рисунком в виде сердца, а также кроссовки без шнурков.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Информацию о пропавшей девочке просят сообщить в Центральное РУВД Минска лично (ул. Орловская, 58/1) или по телефонам: 8 (033) 901-99-40, 8 (017) 288-02-02 либо 102.