Пинск: 22-летний парень открыл огонь из пневматики по окнам общежития

Новости Беларуси. Молодой человек признается: не рассчитывал, что дробь достигнет окон. И, конечно же, не думал о дальнейших последствиях.

Да и думать, как оказалось, не было ни сил, ни времени. В тот вечер молодой человек с компанией друзей отдыхал в квартире, расположенной напротив общежития учебного заведения.

После распития спиртных напитков молодые люди поняли, что им скучно. И они решили пострелять.

Повреждены 4 стеклопакета на втором, третьем и четвертом этажах.

22-летний пинчанин рассказал правоохранителям, что пневматический пистолет приобрел, когда был в России на заработках. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или лишение свободы на срок до трех лет.

Нетрезвые владельцы пневматического оружия в последнее время все чаще попадают в сводки криминальных новостей.

Напомним, в сентябре житель Гродно на улице открыл огонь по прохожим из пневматического пистолета.

37-летний мужчина около 10 раз выстрелил в сторону 23-летнего парня, а также по другим гражданам. При себе у него нашли пневматический пистолет и газовый баллончик. По счастливой случайности, никто не пострадал. Подробности вы узнаете из видео.