Москва: 60-летний пациент, избитый в очереди к врачу, скончался

Новости России. 60-летнего мужчину с черепно-мозговой травмой и сильным ушибом головного мозга 2 декабря доставили в одну из московских больниц после драки. Как ни парадоксально, драка произошла в поликлинике.

В тот день мужчина пришел на прием к врачу. Ожидая своей очереди, он повздорил с другим пациентом лечебного учреждения, в ход пошли кулаки. Мужчину несколько раз сильно ударили, после чего наносивший удары скрылся.

Врачи несколько дней боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его, увы, не удалось. Человека, который избил пожилого мужчину, ищут.

Позже выяснилось, что у регистратуры пострадавший поссорился с неизвестной женщиной. Спустя полчаса она вернулась со спутником, который несколько раз ударил обидчика своей дамы по голове.

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