Около 330 кг гашиша обнаружено при проверке грузового вагона в Бресте

Новости Беларуси. Крупную партию гашиша задержали в Бресте. Наркотическое вещество злоумышленники пытались переправить через границу в грузовом железнодорожном вагоне.

Подозрения о нелегальном грузе у сотрудников таможни появились при проверке сопроводительных документов: по бумагам из Польши везли гранитную брусчатку.

При осмотре вагона удалось обнаружить боле полутысячи свертков различных формы и веса. Причем на каждом брикете был своеобразный знак качества: «фирменный» оттиск «производителя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Никонович, начальник таможенного поста «Брест-Западный»:

При проведении операции таможенного контроля в отношении перемещаемых товаров в грузовом вагоне было обнаружено опасное наркотическое вещество около 330 кг общим весом, упакованное в 521 брикет. По данному факту в настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного Кодекса Республики Беларусь («Контрабанда»). Проводятся необходимые следственные действия.

Задержанная партия наркотиков – самая крупная за последние 20 лет. Только в 2014 году брестские таможенники пресекли 31 попытку ввоза на территорию Беларуси наркотических средств синтетического и растительного происхождения.