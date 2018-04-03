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Из-за талого снега подтоплен ряд населенных пунктов в Минской области

03 апреля 2018 15:48
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Новости Беларуси. Плюсовая температура добавила хлопот жителям Минщины: талый снег стал причиной подтопления дворов и улиц в ряде населенных пунктов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Из-за талого снега подтоплен ряд населенных пунктов в Минской области-1

За прошедшие стуки специалисты МЧС 65 раз выезжали на откачку воды. Спасатели советуют: если есть такая возможность, сделать искусственные препятствия для ручьев, убрать вещи из подвалов. А если уже ничего не поделаешь – звать на помощь аварийные службы.

Из-за талого снега подтоплен ряд населенных пунктов в Минской области-4

Из-за талого снега подтоплен ряд населенных пунктов в Минской области-6

# происшествия # Паводки в Беларуси # Фотофакт

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