Из-за талого снега подтоплен ряд населенных пунктов в Минской области

Новости Беларуси. Плюсовая температура добавила хлопот жителям Минщины: талый снег стал причиной подтопления дворов и улиц в ряде населенных пунктов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За прошедшие стуки специалисты МЧС 65 раз выезжали на откачку воды. Спасатели советуют: если есть такая возможность, сделать искусственные препятствия для ручьев, убрать вещи из подвалов. А если уже ничего не поделаешь – звать на помощь аварийные службы.