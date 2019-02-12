Судебное разбирательство в отношении главного редактора информационного портала продолжится 13 февраля

Новости Беларуси. В Минске проходит открытое судебное разбирательство в отношении главного редактора «Тут Бай Медиа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марине Золотовой предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса «Бездействие должностного лица». Напомним, в 2018 году сотрудники МВД выявили многочисленные факты несанкционированных подключений к платной информации Белорусского телеграфного агентства.

По версии следствия, обвиняемая, являясь должностным лицом, умышленно не заключала договор с агентством на оказание информационных услуг и при этом знала, что её подчинённые пользуются чужими паролями. К делу приобщены письменные и вещественные доказательства. Дело содержит десятки томов.

Санкция данной статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком до 5 лет.

Слушания продолжатся завтра, 13 февраля.