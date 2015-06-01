Суд вынес приговор матери, которая выбросила 3-летнего сына с 12 этажа

Новости Беларуси. 23 года лишения свободы без конфискации имущества. Такое наказание Минский городской суд назначил матери, которая сначала напоила вином, а потом выбросила из окна своего 3-летнего сына, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свой срок Инна Зубович будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Женщину признали виновной в убийстве заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

Алеся Минец, старший прокурор отдела прокуратуры Минска:

Сегодня в 10 часов утра судом города Минска вынесен приговор в отношении Зубович Инны Владиславовны, которая признаны виновной в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 139.

Ей назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в условиях общего режима.

Санкция статься 139 части второй предусматривает наказание от 8 до 25 лет лишения свободы. Суд назначил наказание в пределах санкций статьи. Вопрос, касаемый того, будет ли сторона государственного обвинения приносить протест, будет решен после вручения судом копии приговора и после ознакомления с протоколом судебного заседания.

Трагедия произошла в Минске в январе 2015 года. Мальчик упал на козырек подъезда и получил десятки травм, от которых скончался в больнице.

Как выяснилось, мать решила покончить жизнь самоубийством. Посчитав, что сын без нее окажется никому не нужным, женщина заодно решила убить и ребенка. После падения малыша с огромной высоты женщина передумала совершать суицид.