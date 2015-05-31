Рыба-меч пронзила насквозь 47-летнего рыбака

Новости мира. 47-летний рыбак с гавайского острова Каилуа-Кона погиб в схватке меч-рыбой.

Мужчина пронзил рыбу гарпуном и прыгнул с пирса. Судя по всему, рыбак запутался в леске, и

хищница успела нанести ему ответный удар в грудь.

Несмотря на то, что рыбака немедленно вытащили из воды, а скорая приехала в считанные минуты, попытки спасти его жизнь не увенчались успехом. Мужчину отвезли в больницу, где он позже скончался от полученных травм.

Сообщается, что рыба была длиной более 1,8 метра, половину из которых составлял её меч.

Меч-рыба считается самым свирепым хищником, способным протыкать свою добычу с помощью острия копья. Жители островов опасаются этой рыбы, частенько в поисках добычи протыкает лодки рыбаков.