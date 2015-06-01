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Страшная находка в Японии: тело пенсионерки месяц пролежало в камере хранения ж/д вокзала

01 июня 2015 09:47
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Новости Японии. Личность женщины пока не установлена. Кто является владельцем «багажа», предстоит выяснить полиции.

Решение о вскрытии камеры хранения было принято, потому что в течение месяца никто из владельцев не пришел, чтобы его забрать.

Страшная находка в Японии: тело пенсионерки месяц пролежало в камере хранения ж/д вокзала -1

Ярко-желтый чемодан, размеры которого 70х50х25 см, был оставлен в ячейке камеры хранения железнодорожного вокзала в Токио 26 апреля.

Представитель железнодорожной компании отмечает, что в этом чемодане не было ничего необычного, от него даже не исходило никакого запаха. Когда его вскрыли, все были «шокированы».

Джуничи Омото, представитель железнодорожной компании:
При осмотре чемодана не было замечено ничего странного, не было даже запаха.

Джуничи Омото также добавил, что хранение невостребованного багажа в течение месяца – нормальная практика для Японии.

О покойной известно немного: это женщина в возрасте от 70 до 90 лет, ее рост - приблизительно 140 сантиметров.

# происшествия # Фотофакт # Убийство # Джуничи Омото

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