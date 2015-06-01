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Авиашоу в Италии закончилось трагедией: на глазах зрителей столкнулись два самолета

01 июня 2015 08:14
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Новости Италии. В Италии авиашоу на побережье Адриатического моря закончилось трагедией. Прямо на глазах зрителей разбились два сверхлегких самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала они летели параллельно друг другу, а после неожиданно столкнулись в воздухе.

У одного летательного аппарата оторвало крыло, он рухнул. Пилот погиб. Второй самолёт попытался сесть на воду, но перевернулся. Пилоту удалось выжить. Выбраться из воды ему помогли зрители, после мужчину доставили в больницу.

 

# происшествия # Авиакатастрофа

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