Авиашоу в Италии закончилось трагедией: на глазах зрителей столкнулись два самолета

Новости Италии. В Италии авиашоу на побережье Адриатического моря закончилось трагедией. Прямо на глазах зрителей разбились два сверхлегких самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала они летели параллельно друг другу, а после неожиданно столкнулись в воздухе.

У одного летательного аппарата оторвало крыло, он рухнул. Пилот погиб. Второй самолёт попытался сесть на воду, но перевернулся. Пилоту удалось выжить. Выбраться из воды ему помогли зрители, после мужчину доставили в больницу.