Суд освободил братьев Кокориных и Мамаева по УДО

Новости России. Алексеевским судом Белгородской области постановлено отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.

Адвокат Татьяна Стукалова ответила на комментарий в своем Intagram-аккаунте, что суд «отпустил». Однако оставалось неизвестным, кто именно выходит на свободу. Известно, что рассматривалось ходатайство в закрытом режиме, так как заседание прошло на территории исправительной колонии №4.

Позже, как сообщает РИА Новости, информацию об освобождении подтвердили в пресс-службе облсуда. Таим образом 17 сентября вступит в силу решение по УДО и тогда братья Кокорины и Мамаев выйдут на свободу.