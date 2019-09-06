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Суд освободил братьев Кокориных и Мамаева по УДО

06 сентября 2019 08:24
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Новости России. Алексеевским судом Белгородской области постановлено отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.  

Адвокат Татьяна Стукалова ответила на комментарий в своем Intagram-аккаунте, что суд «отпустил». Однако оставалось неизвестным, кто именно выходит на свободу. Известно, что рассматривалось ходатайство в закрытом режиме, так как заседание прошло на территории исправительной колонии №4.  

Позже, как сообщает РИА Новости, информацию об освобождении подтвердили в пресс-службе облсуда. Таим образом 17 сентября вступит в силу решение по УДО и тогда братья Кокорины и Мамаев выйдут на свободу.   

Напомним, осенью прошлого года в Москве братья Кокорины и Мамаев участвовали в двух потасовках, а позже были задержаны — здесь подробнее.  

# Хулиганство # происшествия # Александр Кокорин # Кирилл Кокорин # Павел Мамаев

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