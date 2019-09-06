Больше месяца разыскиваются пропавшие мать и трое детей в Пружанах
Новости Беларуси. В Пружанах разыскиваются без вести пропавшие мать и трое несовершеннолетних детей.
По информации МВД Беларуси, о том, что мать и ее трое детей ушли из дома в неизвестном направлении, сообщил бывший муж женщины. Известно, что они ушли из дома первого августа и с тех пор об их местоположении ничего неизвестно. Мужчина ранее не сообщал об исчезновении, потому что думал, что семья вернется домой.
Тревогу забили в школе, где обучаются дети. Сотрудники Пружанского РОВД начали поиски пропавших. Женщина и ее дети могут находиться возле церквей.
Матери на вид 40-45 лет, рост около 165 сантиметров. Телосложение плотное, темные волосы средней длины, глаза карие. Сыну женщины на вид 16-17 лет, рост — 170 сантиметров. Худощавого телосложения, светлые волосы, глаза синие.
Дочери пропавшей на вид 16-17 лет, рост около 170 сантиметров. У девушки худощавое телосложение, светлые вьющиеся волосы и светлые глаза.
Сотрудники Пружанского РОВД просят всех, кто владеет информацией о местонахождении женщины и детей, сообщить информацию по телефонам 8 (033) 674-24-17 или 102.
В августе текущего года были объявлены в розыск пропавшие в Солигорском районе отец и 6-летней дочерью — здесь подробнее.