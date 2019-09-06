Больше месяца разыскиваются пропавшие мать и трое детей в Пружанах

Новости Беларуси. В Пружанах разыскиваются без вести пропавшие мать и трое несовершеннолетних детей.

По информации МВД Беларуси, о том, что мать и ее трое детей ушли из дома в неизвестном направлении, сообщил бывший муж женщины. Известно, что они ушли из дома первого августа и с тех пор об их местоположении ничего неизвестно. Мужчина ранее не сообщал об исчезновении, потому что думал, что семья вернется домой.