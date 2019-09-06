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Пенсионерка и её сожитель смогли спастись на пожаре в Витебской области

06 сентября 2019 07:22
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Новости Беларуси. В Витебской области во время пожара в жилом доме пенсионерка и ее сожитель, инвалид третьей группы по слуху, смогли спастись самостоятельно.

Пенсионерка и её сожитель смогли спастись на пожаре в Витебской области-1

Фото: МЧС Беларуси

Как информирует МЧС Беларуси, ночью 6 сентября сотрудники службы спасения получили сообщение о пожаре в частном доме в деревне Запрудье. В момент возгорания в жилище находилась хозяйка и ее сожитель. Они смогли покинуть дом самостоятельно и не пострадали. 

Пенсионерка и её сожитель смогли спастись на пожаре в Витебской области-4

Фото: МЧС Беларуси

Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали пожар. В результате возгорания в доме уничтожены кровля и потолочное перекрытие. Огонь повредил стены и имущество. Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.

Пенсионерка и её сожитель смогли спастись на пожаре в Витебской области-7

Фото: МЧС Беларуси

Пенсионерка и её сожитель смогли спастись на пожаре в Витебской области-9

Фото: МЧС Беларуси

Недавно в Полоцком районе горел жилой дом. На пожаре удалось спасти хозяина (читать дальше).

# Пожар # происшествия

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